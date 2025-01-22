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Новости мира

Трамп закрыл южную границу США для мигрантов

Алексей Самохин

Президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы страны, сообщает сайт Белого дома.

— В соответствии со своими полномочиями, предусмотренными Законом об иммиграции и гражданстве и Конституцией Соединённых Штатов, президент Трамп уполномочивает и направляет Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент на принятие всех необходимых мер для немедленного вытеснения, репатриации и выдворения нелегальных иммигрантов через южную границу Соединённых Штатов, — говорится в сообщении.

Ранее Иммиграционная и таможенная служба США по всей стране начала задержания нелегальных мигрантов для их депортации, пишете телеграм-канал RT на русском.

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© Информационное агентство 7info

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