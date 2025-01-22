Трамп призвал Россию завершить конфликт на Украине, пригрозив санкциями

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в своей социальной сети Truth Social, в котором пригрозил введением новых пошлин и санкций, если Москва не завершит спецоперацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным», — написал он.

Трамп призвал немедленно прекратить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях его затягивания. По его словам, урегулирование может быть достигнуто «легким или сложным путем», при этом он подчеркнул, что первый вариант всегда предпочтителен.

По словам политика, если сделка не будет заключена, у него не останется выбора, кроме ввести высокие налоги и пошлины на все, что Россия продаёт США и другим странам.

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Напомним, 20 декабря Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.