Трактовка «Сожалений Судьбы»: на что указывает ваша цифра?

В первой статье о Сожалениях Судьбы мы научились рассчитывать этот важный параметр нашего подсознания. Это сожаление прошлого воплощения, разочарование с которым человек уходил из прошлой жизни. Сейчас человек может ощущать это как реальную проблему и действовать под этим влиянием, но это прошлое.

Действуя сейчас под влиянием прошлого воплощения, человек отдаёт энергию в прошлое, то есть напрасно её расходует. Так как жить нужно в настоящем.

Сожаление (СЖ) рассчитывается по формуле: СЖ = Дт + ОПВ ≤ 22

Перейдём к трактовкам, о чём именно сожалел человек в прошлом воплощении:

1 – человек не имел возможности высказаться, сказать важные слова, использовал речь во вред, обманывал в том числе и самого себя

2 – человек не получил любви, теплоты, заботы мамы, плохие отношения с мамой либо её отсутствие

3 – отсутствие детей или плохие отношения с ними, глубокое разочарование в детях

4 – человек не смог раскрыться профессионально, хотя был прекрасным мастером, чувствовал себя в профессиональном рабстве

5 – плохие отношения с отцом или отсутствие его, человек не получил любви отца, признания своих достижений со стороны отца

6 – неразделённая любовь, человек искренне и глубоко любил, но вместе быть было не суждено, в том числе навязанный брак

7 – человек был ограничен в своих передвижениях, скован какими-то обстоятельствами извне

8 – человек был несправедливо осуждён, мог сидеть в тюрьме, ему так и не удалось отстоять свою правоту, отбелить своё имя

9 – сиротство в прошлой жизни, одиночество

10 – человек не получил всех материальных благ, был беден или был разорён к концу жизни

11 – человек не обладал силой для самозащиты, над ним издевались, били, возможно был подвержен пыткам

12 – человек не был признан обществом, это было связано со служением другому, был чьей-то тенью или просто слугой

13 – человек был убит, знал своего убийцу и поклялся отомстить

14 – человек принадлежал к известному роду, но не получил никакой помощи от рода, не получил секретов ремесел, всего приходилось добиваться самостоятельно

15 – знак порчи, которая была снята фактом перерождения, но человеку и сейчас может казаться что ему не везёт, так как ему позавидовали, его сглазили

16 – человек не имел своего дома либо был изгнан из дома

17 – человек так и не смог творчески раскрыться, знак связан с кражей его идей, произведений, изобретений

18 – это знак Золушки, человек был погружён в домашние дела, имел слишком много обязанностей, был загружен бытовыми хлопотами, не получил любви родителей

19 – человек был громко лишен высокого звания, чина, статуса, нередко связано с государственными интригами и рас княжением (лишением титула)

20 – знак родового проклятия до 7 колена, в прошлой жизни человек был последним на ком оно закончилось, но ощущение что в роду что-то не так остаётся и в этой жизни

21 – человек так и не увидел кардинально другие территории, мировые достопримечательности, не расширил своё мировоззрение

22 – человек был недоволен своими достижениями, он за всё хватался и в итоге ничего не успел, ничего не создал, ничему не научился

Все позиции Кристалла Судьбы, в том числе Сожаления изучаются на семинаре «Таронумерология». Очень подробно трактовки Сожаления описаны в книге Айрэн По и Джули По «Кодекс Нумеролога».

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