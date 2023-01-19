Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере

В ночь на 19 января православные верующие начали отмечать один из главных церковных праздников – Крещение Господне или Богоявление. По традиции этой ночью все желающие окунулись в иордань на Ореховом озере.

Чин великого освящения воды провёл митрополит Рязанский и Михайловский Марк. После этого рязанцы стали погружаться в иордань. На водоёме оборудовали деревянные сходни, на берегу установили отапливаемые палатки для переодевания.

Безопасность в ходе купаний обеспечивали представители МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи. Для сопровождения людей к работе привлекали дружинников и волонтёров.