Четверг, 19 января, 2023
Татьяна Проводина

Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере

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В ночь на 19 января православные верующие начали отмечать один из главных церковных праздников – Крещение Господне или Богоявление. По традиции этой ночью все желающие окунулись в иордань на Ореховом озере.

Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере
Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере
Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере

Чин великого освящения воды провёл митрополит Рязанский и Михайловский Марк. После этого рязанцы стали погружаться в иордань. На водоёме оборудовали деревянные сходни, на берегу установили отапливаемые палатки для переодевания.

Безопасность в ходе купаний обеспечивали представители МЧС, правоохранительных органов и скорой помощи. Для сопровождения людей к работе привлекали дружинников и волонтёров.

Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере
Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере
Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере
Традиционные Крещенские купания состоялись в Рязани на Ореховом озере

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