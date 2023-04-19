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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Торговый городок в Рязани откроют для посещения 1 июня

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Скриншот из видео в официальной группе проекта ВКонтакте

Открытие Торгового городка в Рязани запланировано на 1 июня. О том, как будет выглядеть общественное пространство, рассказал в прямом эфире директор Центра развития креативных индустрий ВКонтакте Устин Богачев.

К лету на территории высадят деревья и кустарники, установят фонари. Частично заработают тематические павильоны, в которых разместятся ресторан с блюдами рязанской кухни, МФЦ, филиал библиотеки имени Горького и выставка народных художественных промыслов. Реставраторы бережно сохранили постройки и вывески, отсылающие к первым дням работы городка – копии московской ВДНХ.

По выходным в Торговом городке будут проходить концерты.

Устин Богачев: «Думаю, что после открытия Торговый городок станет обязательным местом посещения приезжающих в город»

Сейчас на территории городка подходят к завершению восстановительные работы, которые продолжались даже в период половодья, подтопившего фундаменты нескольких зданий и центральную аллею. В эти дни работы вели внутри павильонов. Устин Богачев отметил, что приход большой воды был ожидаем: этот участок подтапливало и раньше. Специалисты были на связи с МЧС и мэрией, что позволило не допустить значительного ущерба постройкам.

После открытия Торгового городка сотрудники центра займутся Парком юннатов. Концепция для него уже разработана.

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