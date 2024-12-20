Токарь, сварщик и автослесарь: какие специалисты в 2024 оказались самыми высокооплачиваемыми в Рязанской области



Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и выяснили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми на местном рынке труда и у кого больше всего выросла предлагаемая заработная плата.

Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий* на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по уровню предлагаемой зарплаты)

Профессия Медиана предлагаемой зарплаты в 2024, руб. Прирост к 2023 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 149 900 ₽ 30% Сварщик 132 700 ₽ 48% Автослесарь, автомеханик 125 000 ₽ 67% Курьер 120 000 ₽ 33% Продуктовый аналитик 120 000 ₽ -56% Системный аналитик 120 000 ₽ 0% Водитель 117 600 ₽ 16% Главный врач, заведующий отделением 110 000 ₽ 57% Оператор станков с ЧПУ 104 200 ₽ 35% Программист, разработчик 103 000 ₽ 9% Прораб, мастер СМР 101 400 ₽ 19% Монтажник 100 700 ₽ 55% Агент по недвижимости 100 000 ₽ 18% Начальник производства 100 000 ₽ 12% Упаковщик, комплектовщик 95 000 ₽ 46% Машинист 94 400 ₽ 2% Зоотехник 90 000 ₽ 50% Инженер ПНР 90 000 ₽ 5% Мастер-приемщик 90 000 ₽ 42% Маляр, штукатур 89 200 ₽ 26%

*исключены позиции высшего менеджмента

Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году – это токарь/фрезеровщик, сварщик и автослесарь/автомеханик. При этом первые три – единственные на местном рынке труда, чья медиана предлагаемой зарплаты превышает 125 тыс. рублей.

В пятерку высокооплачиваемых также вошли еще две профессии: курьер с зарплатой 120 500 руб. (+33% к 2023) и продуктовый аналитик с зарплатой 120 000 руб. (-56% г/г).

В десятку лидеров по зарплате в Рязанской области в этом году также вошли и другие профессии – главврач и оператор станков с ЧПУ. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 57% у первых (до 110 000 руб.) и на 35% у вторых (до 104 200 руб.). Сопоставимый рост зарплаты в 2024 оказался у других профессий: прораба – +19% (до 101 400 руб.), упаковщика – +46% (до 95 000 руб.), что позволило им прибавить позиций и войти в двадцатку «дорогих» профессий. Впечатляющую динамику роста зарплаты из топ-20 показали в 2024 году в регионе монтажники – эта профессия прибавила за год сразу 55% и достигла 100 700 руб., что позволило им занять 12-е место в этом году.

Другая достаточно востребованная профессия, о которой часто говорят, а именно профессия программиста – демонстрирует менее впечатляющий рост медианы предлагаемой зарплаты (+9%, 103 000 руб. в 2024). Программисты заняли по уровню зарплат в Рязанской области 10 место, обогнав по уровню зарплат в вакансиях доход агентов по недвижимости, начальников производства, машинистов и зоотехников.

Также в рамках рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами есть и падение предлагаемого дохода, оно отмечается в этом году у продуктовых аналитиков, несмотря на это все же занявших 5 место в рейтинге (-56%, до 120 000 руб.).