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Работа и карьера

Токарь, сварщик и автослесарь: какие специалисты в 2024 оказались самыми высокооплачиваемыми в Рязанской области

Алексей Самохин


Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и выяснили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми на местном рынке труда и у кого больше всего выросла предлагаемая заработная плата.

Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий* на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по уровню предлагаемой зарплаты)

ПрофессияМедиана предлагаемой зарплаты в 2024, руб.Прирост к 2023
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик                149 900 ₽30%
Сварщик                132 700 ₽48%
Автослесарь, автомеханик                125 000 ₽67%
Курьер                120 000 ₽33%
Продуктовый аналитик                120 000 ₽-56%
Системный аналитик                120 000 ₽0%
Водитель                117 600 ₽16%
Главный врач, заведующий отделением                110 000 ₽57%
Оператор станков с ЧПУ                104 200 ₽35%
Программист, разработчик                103 000 ₽9%
Прораб, мастер СМР                101 400 ₽19%
Монтажник                100 700 ₽55%
Агент по недвижимости                100 000 ₽18%
Начальник производства                100 000 ₽12%
Упаковщик, комплектовщик                  95 000 ₽46%
Машинист                  94 400 ₽2%
Зоотехник                  90 000 ₽50%
Инженер ПНР                  90 000 ₽5%
Мастер-приемщик                  90 000 ₽42%
Маляр, штукатур                  89 200 ₽26%

*исключены позиции высшего менеджмента

Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году – это токарь/фрезеровщик, сварщик и автослесарь/автомеханик. При этом первые три – единственные на местном рынке труда, чья медиана предлагаемой зарплаты превышает 125 тыс. рублей.

В пятерку высокооплачиваемых также вошли еще две профессии: курьер с зарплатой 120 500 руб. (+33% к 2023) и продуктовый аналитик с зарплатой 120 000 руб. (-56% г/г). 

В десятку лидеров по зарплате в Рязанской области в этом году также вошли и другие профессии – главврач и оператор станков с ЧПУ. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 57% у первых (до 110 000 руб.) и на 35% у вторых (до 104 200 руб.). Сопоставимый рост зарплаты в 2024 оказался у других профессий: прораба – +19% (до 101 400 руб.), упаковщика – +46% (до 95 000 руб.), что позволило им прибавить позиций и войти в двадцатку «дорогих» профессий. Впечатляющую динамику роста зарплаты из топ-20 показали в 2024 году в регионе монтажники – эта профессия прибавила за год сразу 55% и достигла 100 700 руб., что позволило им занять 12-е место в этом году.

Другая достаточно востребованная профессия, о которой часто говорят, а именно профессия программиста – демонстрирует менее впечатляющий рост медианы предлагаемой зарплаты (+9%, 103 000 руб. в 2024). Программисты заняли по уровню зарплат в Рязанской области 10 место, обогнав по уровню зарплат в вакансиях доход агентов по недвижимости, начальников производства, машинистов и зоотехников.

Также в рамках рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами есть и падение предлагаемого дохода, оно отмечается в этом году у продуктовых аналитиков, несмотря на это все же занявших 5 место в рейтинге (-56%, до 120 000 руб.).

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