Токарь, сварщик и автослесарь: какие специалисты в 2024 оказались самыми высокооплачиваемыми в Рязанской области

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировали свыше 11 млн вакансий, размещенных в течение 2024 года, и выяснили, какие специалисты стали самыми высокооплачиваемыми на местном рынке труда и у кого больше всего выросла предлагаемая заработная плата.
Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий* на рынке труда Рязанской области в 2024 году (по уровню предлагаемой зарплаты)
|Профессия
|Медиана предлагаемой зарплаты в 2024, руб.
|Прирост к 2023
|Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|149 900 ₽
|30%
|Сварщик
|132 700 ₽
|48%
|Автослесарь, автомеханик
|125 000 ₽
|67%
|Курьер
|120 000 ₽
|33%
|Продуктовый аналитик
|120 000 ₽
|-56%
|Системный аналитик
|120 000 ₽
|0%
|Водитель
|117 600 ₽
|16%
|Главный врач, заведующий отделением
|110 000 ₽
|57%
|Оператор станков с ЧПУ
|104 200 ₽
|35%
|Программист, разработчик
|103 000 ₽
|9%
|Прораб, мастер СМР
|101 400 ₽
|19%
|Монтажник
|100 700 ₽
|55%
|Агент по недвижимости
|100 000 ₽
|18%
|Начальник производства
|100 000 ₽
|12%
|Упаковщик, комплектовщик
|95 000 ₽
|46%
|Машинист
|94 400 ₽
|2%
|Зоотехник
|90 000 ₽
|50%
|Инженер ПНР
|90 000 ₽
|5%
|Мастер-приемщик
|90 000 ₽
|42%
|Маляр, штукатур
|89 200 ₽
|26%
*исключены позиции высшего менеджмента
Первая тройка самых высокооплачиваемых профессий на рынке труда Рязанской области в 2024 году – это токарь/фрезеровщик, сварщик и автослесарь/автомеханик. При этом первые три – единственные на местном рынке труда, чья медиана предлагаемой зарплаты превышает 125 тыс. рублей.
В пятерку высокооплачиваемых также вошли еще две профессии: курьер с зарплатой 120 500 руб. (+33% к 2023) и продуктовый аналитик с зарплатой 120 000 руб. (-56% г/г).
В десятку лидеров по зарплате в Рязанской области в этом году также вошли и другие профессии – главврач и оператор станков с ЧПУ. Это произошло благодаря стремительному росту зарплаты: на 57% у первых (до 110 000 руб.) и на 35% у вторых (до 104 200 руб.). Сопоставимый рост зарплаты в 2024 оказался у других профессий: прораба – +19% (до 101 400 руб.), упаковщика – +46% (до 95 000 руб.), что позволило им прибавить позиций и войти в двадцатку «дорогих» профессий. Впечатляющую динамику роста зарплаты из топ-20 показали в 2024 году в регионе монтажники – эта профессия прибавила за год сразу 55% и достигла 100 700 руб., что позволило им занять 12-е место в этом году.
Другая достаточно востребованная профессия, о которой часто говорят, а именно профессия программиста – демонстрирует менее впечатляющий рост медианы предлагаемой зарплаты (+9%, 103 000 руб. в 2024). Программисты заняли по уровню зарплат в Рязанской области 10 место, обогнав по уровню зарплат в вакансиях доход агентов по недвижимости, начальников производства, машинистов и зоотехников.
Также в рамках рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами есть и падение предлагаемого дохода, оно отмечается в этом году у продуктовых аналитиков, несмотря на это все же занявших 5 место в рейтинге (-56%, до 120 000 руб.).