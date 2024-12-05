Четверг, 5 декабря, 2024
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ТНТ запускает новый юмористический проект «Стендап Рулетка»

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Алексей Самохин
Илья Соболев, фото: ТНТ

ТНТ приступает к съемкам нового юмористического проекта «Стендап Рулетка» (16+), в котором комики бросят вызов фортуне юмора, чтобы поймать за хвост денежный приз. Главный «токсик» юмористической сцены Илья Соболев даст участникам возможность заработать денег на шутках, а заодно проверить себя на удачу.

В каждом выпуске участвуют 10 комиков. Каждый из них выходит на сцену и шутит в течение одной минуты. Если зал считает, что шутка смешная, то в общий банк падает некая сумма денег. После выступления комик становится в конец «очереди», а к микрофону выходит следующий.

Если за время выступления комик не произнес ни одной смешной шутки, то он покидает проект. Общее время выступления – 45 минут. И тот, кого финальный звонок застанет на сцене, сможет забрать общий банк. Чем смешнее выступление комика, тем больше денег в итоге он заработает. Качество шуток определяется уровнем смеха зрителей в студии.

Илья Соболев, ведущий: «Успех в этом шоу будет зависеть от нескольких факторов: юмористический скилл, удача и уровень подготовленности. Ты можешь быть опытным комиком, но при плохой подготовке не сможешь составить конкуренцию. А если сумеешь сориентировать на месте, плюс ещё и удача будет на твоей стороне, тогда всё сложится! Всё-таки это рулетка, так что здесь возможно всё».

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