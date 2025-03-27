ТНТ запускает новое воскресное кулинарное шоу «Время завтрака!» 

В воскресенье, 30 марта, в 09:30 на телеканале ТНТ состоится премьера шоу, где звёздные гости вместе с харизматичными ведущими, Камиллой и Антоном Дмитриевыми, приглашают зрителей в мир ярких, креативных и по-настоящему уютных завтраков.

«Время завтрака!» (16+) — это не просто кулинарное шоу. Это первый на телевидении кулинарный тележурнал, целиком посвящённый самому душевному приёму пищи. Знаменитости и ведущие не только готовят свои любимые утренние блюда, но и делятся историями, вспоминают семейные традиции и раскрывают кулинарные секреты, которые невозможно найти в интернете.

В каждом выпуске — шесть рубрик, наполненных гастрономическими экспериментами, неожиданными рецептами, тёплыми беседами и простыми идеями, которые хочется повторить всей семьёй. Это шоу создано для тех самых утренних моментов, когда за столом собираются родные, а телевизор становится частью семейного ритуала.

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В первых выпусках «Времени завтрака!» зрителей ждут кулинарные эксперименты от Олега Верещагина, Анны Семенович, Мити Фомина, Лизы Моряк, Торнике Квитатиани, Шуры, Романа Юнусова, Прохора Шаляпина, Надежды Ангарской, Влада Соколовского, Натальи Медведевой и Марии Погребняк.

Ведущими шоу станут супруги Камилла и Антон Дмитриевы — пара, которая не только любит завтракать вместе, но и умеет превратить любое утро в маленький праздник.

Камилла Дмитриева – победительница конкурса «ТикТок Талант», ведущая шоу «Секреты на кухне» на телеканале Пятница. Камилла прекрасно чувствует атмосферу праздника и всегда готова поделиться кулинарными хитростями.