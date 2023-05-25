Четверг, 25 мая, 2023
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ТНТ выпустит полнометражный фильм в коллаборации с Индией

7info

Телеканал ТНТ начал предпродакшен полнометражного фильма в совместном производстве с Индией, заявила управляющий директор ГПМ РТВ и директор ТНТ Тина Канделаки на сессии «Новая геометрия креативных партнерств: разворот на Восток» форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток».

«Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — уточнила Тина Канделаки. Главные роли братьев в фильме исполнят звезды телеканала ТНТ Михаил Галустян и Демис Карибидис.

По мнению Тины Канделаки, изменения, через которые проходит отечественная медиаиндустрия, идут ей на пользу. «У нас огромное количество талантливых людей, умеющих создавать национальный продукт высокого международного качества с точки зрения смыслов. Их не так много во всем мире, ведь есть прикладные профессии, которым обучают, а есть талант, который должен быть изначально, особенно талант создания смыслов».

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