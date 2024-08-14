ТНТ приступил к съемкам нового экологически чистого реалити «Первые на деревне»

Можно выживать в Африке или Латинской Америке, в Дубае или Самарканде, а можно – в глухой деревне, с ее незатейливым бытом, удивительной природой, ежедневными обязанностями и укладами. Для кого-то это самая обычная жизнь, а для кого-то — экстремальные условия. ТНТ начал съемки нового реалити, в котором отправит звёзд соцсетей в русскую глубинку – в настоящую деревню в Ленинградской области. Что станет с теми, кто останется без своих гаджетов и прочих luxury-атрибутов наедине с домашними животными и деревенской бытовухой, увидим скоро на ТНТ!

Участники проекта привыкли жить гламурной жизнью, которой они с удовольствием делятся с миллионами своих подписчиков. Они запросто могут слетать на выходные частным джетом в Дубай, рассекать по Москве на дорогущих машинах и есть в самых роскошных ресторанах со звездами Michelin. ТНТ решил проверить, что стоит за этими идеальными картинками и знают ли те, кто не привык к серьёзной работе, свою историю, помнят ли корни и могут ли снять свои лакшери маски, чтобы заземлиться и пожить самой честной и экологически чистой жизнью. Телеканал отправит звёзд соцсетей на перевоспитание в деревню, чтобы спустить их с небес на землю и показать реальную жизнь многих людей, которые зарабатывают себе на жизнь тяжёлым трудом и не бросают денег на ветер. Уникальный формат проекта разработан командой телеканала.

Участников реалити ждут веселые челленджи, испытания, которые для рядовых жителей деревни являются повседневными обязанностями. Героев социальных сетей ждёт грязная работа, с которой раньше они никогда не сталкивались. Смогут ли они не ударить в эту грязь лицом и остаться кумирами поколения, покажет время.

Ведущие проекта – актриса Марина Федункив, а также блогер и гуру реалити Женя Искандарова.

Продюсер шоу «Первые на деревне» Татьяна Миронова: «ТНТ сейчас законодатель трендов в реалити, каждый сезон выходит что-то новое. «Первые на деревне» – наш очередной эксперимент. Поместить популярных звёзд соцсетей в русскую деревню, лишить их всех атрибутов силы и отправить по пути невероятных личностных открытий – звучит как крутое реалити-шоу! Зрителей ждут новые лица в эфире, дико смешные челленджи и бесконечная красота настоящей русской деревни! Мы просто отключили в нашем реалити все фильтры, приземлили участников к истокам, чтобы увидеть современных героев без масок и узнать, на что они на самом деле способны, и что там внутри, когда привычное внешнее вне зоны доступа».

Ведущая шоу Женя Искандарова: «Я невероятно заинтересованная ведущая, которая сама неоднократно была на месте участников. Кто как не я понимает ребят? Я и радуюсь за них, и сочувствую. Они проживают весь спектр эмоций, тем более что они действительно ПЕРВЫЕ на деревне. Это новый проект и им порой приходится очень сложно, ведь у них не было возможности посмотреть прошлые сезоны. Они даже не представляют, что их ждет в ближайшее время. Самое сложное – это коммуницирование друг с другом. Зрителей удивит новый формат, ведь здесь накал страстей доходит до критической отметки! «Первые на деревне» – проект, которым горит вся съемочная группа. Каждый человек на площадке вкладывает в него душу и с любовью относится ко всем участникам, не забывая при этом делать шоу интересное для зрителей. Просто посмотрите первую серию, и вы влюбитесь в этот проект так же сильно, как и я!»

Новое реалити «Первые на деревне» смотрите в новом сезоне на ТНТ!

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