Тещи, блестки и культовые фильмы! Афиша мероприятий Рязани на выходные 7-8 декабря

Несмотря на то, что первая неделя декабря не порадовала нас задающим настроение месяца снежком, с лихвой компенсируют лёгкое уныние мероприятия этих выходных! На сей раз предлагаем насладиться спектаклями и кино, послушать хорошую музыку и, конечно же, немного пофантазировать и помастерить, ибо лучший подарок – а их уже надо потихоньку готовить – это подарок, сделанный своими руками!

7 декабря, суббота

Мастер-класс по керамике (6+), Рязанская ВДНХ – полюбившееся жителям города пространство приглашает отдаться на некоторое время расслабляющему творчеству, если в последнее время вы чувствуете себя «не в своей тарелке». Ибо на мастер-классе вы сможете создать такую, которая придется вам по душе! Мастером выступит Дарья Катунина, вместе с ней гости изготовят тарелку диаметром 22 сантиметра, обжиг которой пройдет в «Резиденции традиций». Цена досуга – 2100 рублей, начало – 16:30.

Записаться нужно заранее, ибо количество мест ограничено: https://forms.gle/unc2jJ9e6xmmTmWA6

Кинопоказ в музее кофе BRAVOS (12+), Рязанская ВДНХ – для любителей же расслабиться более общепринятым способом есть другое мероприятие. Стартует сезон новогодних кинопоказов, так что уже в эту субботу в 18:30 всем известный герой Макалея Калкина останется «Один дома» в кинозале павильона №11. Забронировать билеты можно двумя способами: по телефону +7 903 834-50-00 или в сообщениях сообщества BRAVOS.

«Здравствуйте, я ваша тёща!» (12+), Муниципальный культурный центр – в 18:00 на сцене МКЦ экспрессивно и громко развернется комедия, в центре сюжета которой – влюбленная и находчивая героиня Нина. Которая не может рассчитывать на брак со своим благоверным до тех пор, пока не познакомит его с тёщей, в роли которой по причине того, что реальная мать девушки отбывает срок, высступит случайный знакомый – актер-неудачник. Спектакль обещает быть пронизанным неожиданными сюжетными поворотами, искромётными шутками и музыкальными номерами. Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

8 декабря, воскресенье

Спектакль «Кот в сапогах» (6+), Рязанский театр драмы – начинающаяся в 12:00 музыкальная сказка в одном действии длительностью 50 минут однозначно поднимет настроение всем родителям и детям, решившим посетить театр в воскресный полдень. Постановку к нам привёз Белорусский академический музыкальный театр в рамках гастролей. Билеты на насыщенное и яркое приключение культового героя, что развернется с девизом «никогда не сдавайся!», можно приобрести на сайте театра.

Концертная программа «Музыка без границ» (6+), ДК «Приокский» – наконец, завершаем выходные с музыкой! С 16:00 абсолютно каждый гость Дома Культуры, ибо вход свободный, сможет насладиться выступлением эстрадного оркестра. Произведения советских, российских и зарубежных авторов прозвучат в исполнении солистов: Ивана Маркина (труба), Александра Панфилова (тромбон), Владимира Козаченко (гитара), Ильи Милосердова и Дмитрия Елькова (саксофон). Также поражать зал будут коллектив «Блестки» ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и участник шоу «Голос» на Первом Канале Мажд Акрут.