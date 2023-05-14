Терапевт Меняйлова рассказала, кому не стоит принимать горячую ванну

Принятие ванны может оказать положительное влияние на организм, однако есть противопоказания, особенно если речь идет о высоких температурах (выше 37 градусов).

Терапевт «Теледоктор24» Анастасия Меняйлова рассказала «Газете.Ru», что от горячей ванны следует воздержаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, так как горячая вода быстро нагревает тело и механизмы естественного охлаждения не работают, что может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и созданию дополнительной нагрузки на сердце.

Также ванну не рекомендуется принимать людям с пониженным артериальным давлением, так как во время процедуры сосуды расширяются, что может спровоцировать обморок.

Терапевт также предупреждает, что горячая ванна может ухудшить самочувствие у страдающих мигренями и привести к усугублению тромбоза из-за чрезмерной нагрузки на сосуды.

Кроме того, теплые ванны могут вызвать резкое снижение уровня сахара в крови, что опасно для диабетиков.

Терапевт также отмечает, что частое использование мочалки в сочетании с горячей ванной увеличивает риск микротравм кожи и приводит к ее сухости.