Понедельник, 2 сентября, 2024

Теплицы на дачных участках: какие нужно регистрировать, за какие можно получить штраф

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Для владельцев дачных участков есть важная новость: не все объекты, находящиеся на их земле, требуют государственной регистрации. Как сообщил NEWS.ru депутат Государственной думы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, обязательная регистрация распространяется только на недвижимое имущество, к которому относятся здания, сооружения, помещения, машино-места и другие объекты, прочно связанные с землей.

Как определить, нужно ли регистрировать теплицу?

Ключевым признаком недвижимости является ее прочная связь с землей и невозможность перемещения без ущерба. В этом контексте с теплицами часто возникает путаница. Чаплин поясняет, что существует два типа теплиц:

  1. Каркасные сборно-разборные конструкции без фундамента. Такие теплицы не считаются недвижимостью и не требуют регистрации. Они легко демонтируются и не имеют прочной связи с землей.
  2. Теплицы с фундаментом, состоящие из несущих и ограждающих строительных конструкций. Эти сооружения считаются недвижимостью и подлежат обязательной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Процедура регистрации и необходимые документы

Для регистрации теплицы как объекта недвижимости потребуется подготовить следующие документы:

  • Заявление о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности.
  • Технический план, который должен быть подготовлен кадастровым инженером на основе декларации об объекте недвижимости.
  • Правоустанавливающий документ на земельный участок, если право заявителя еще не зарегистрировано в ЕГРН.

Сроки и стоимость регистрации

По словам Чаплина, госпошлина за регистрацию составляет 350 рублей. Процедура занимает до пяти рабочих дней. В результате собственник получит выписку из ЕГРН с основными характеристиками объекта, зарегистрированными правами, кадастровым номером и информацией о правообладателе.

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