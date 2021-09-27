Темпы вакцинации в Рязанской области отстают от плана

В Рязанской области на 1 сентября было запланировано достичь 60% охвата вакцинации от коронавируса. На данный момент этот показатель всего 53%. Об этом во время правительственного часа в облдуме рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.

По её словам, сейчас должно было быть привито 80% подлежащих вакцинации. Налицо отставание от графика.

Сараева также сообщила, что по её данным привитые рязанцы болеют коронавирусом, таких 1%. При этом в реанимации привитых пациентов нет, люди переносят заболевание легче.