9.9 C
Рязань
Понедельник, 27 сентября, 2021
spot_img
На главнуюОбщееНовости коронавируса в мире
ОбщееНовости коронавируса в миреНовости Рязани

Темпы вакцинации в Рязанской области отстают от плана

7info
Темпы вакцинации в Рязанской области отстают от плана

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязанской области на 1 сентября было запланировано достичь 60% охвата вакцинации от коронавируса. На данный момент этот показатель всего 53%. Об этом во время правительственного часа в облдуме рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.

По её словам, сейчас должно было быть привито 80% подлежащих вакцинации. Налицо отставание от графика.

Сараева также сообщила, что по её данным привитые рязанцы болеют коронавирусом, таких 1%. При этом в реанимации привитых пациентов нет, люди переносят заболевание легче.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,668ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]