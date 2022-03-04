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Пятница, 4 марта, 2022

Тело пропавшей петербурженки нашли в чемодане на берегу реки

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Тело пропавшей петербурженки нашли в чемодане на берегу реки

Александр Ильин
Фото: соцсети / instagram.com/gde_nasha_katya/

Тело 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн, исчезнувшей в Германии в городе Бремерхафен месяц назад, нашли в чемодане на берегу реки, сообщили родственники девушки в социальных сетях 3 марта.

«В чемодане оказались многочисленные останки нашей Кати. Опознали Катю вчера вечером», — сказано в посте.

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Чемодан с погибшей нашли прохожие 1 марта на набережной реки Вечер.

По подозрению в убийстве немецкая полиция задержала супруга девушки. У неё также осталась 5-летняя дочь. 

Как пишут родственники, Екатерина познакомилась с мужем 12 лет назад. Незадолго до трагедии она обращалась к правоохранителям с заявлением о насилии. Вскоре девушка ушла в приют для женщин. 5 февраля она бесследно исчезла.

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