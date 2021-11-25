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Четверг, 25 ноября, 2021
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Телеведущей Гузеевой грозит уголовная статья за слова о скончавшемся Валерии Гаркалине

Александр Ильин
Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Телеведущую Ларису Гузееву могут привлечь к уголовной ответственности за комментарий в соцсетях в адрес покойного актёра Валерия Гаркалина. Об этом сообщает KP.RU. 

Речь идёт о записи в Facebook, где телеведущая во время дискуссии о том, что вакцинированный Гаркалин скончался от коронавируса, заявила об отсутствии у того прививки. 

“Валера лежал рядом со мной. У него не было ни одной прививки”, — написала Гузеева. 

После этих слов родные скончавшегося намереваются привлечь телеведущую по статье 128.1 часть 2 УК РФ («Клевета»), по которой грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы. Кроме того, родные актера могут параллельно подать и гражданский иск о возмещении морального вреда за репутационные потери.

Позже дочь Гаркалина Ника отметила, что отец один раз прививался «КовиВаком» и два раза “Спутником V”.

Сама же Гузеева вскоре заявила, что написала такой комментарий из-за бурной полемики с «беснующимися ковид-диссидентами». А также призналась, что на самом деле не знала, был ли привит Гаркалин. 

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