Телеведущей Гузеевой грозит уголовная статья за слова о скончавшемся Валерии Гаркалине

Телеведущую Ларису Гузееву могут привлечь к уголовной ответственности за комментарий в соцсетях в адрес покойного актёра Валерия Гаркалина. Об этом сообщает KP.RU.

Речь идёт о записи в Facebook, где телеведущая во время дискуссии о том, что вакцинированный Гаркалин скончался от коронавируса, заявила об отсутствии у того прививки.

“Валера лежал рядом со мной. У него не было ни одной прививки”, — написала Гузеева.

После этих слов родные скончавшегося намереваются привлечь телеведущую по статье 128.1 часть 2 УК РФ («Клевета»), по которой грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы. Кроме того, родные актера могут параллельно подать и гражданский иск о возмещении морального вреда за репутационные потери.

Позже дочь Гаркалина Ника отметила, что отец один раз прививался «КовиВаком» и два раза “Спутником V”.

Сама же Гузеева вскоре заявила, что написала такой комментарий из-за бурной полемики с «беснующимися ковид-диссидентами». А также призналась, что на самом деле не знала, был ли привит Гаркалин.