Телеканал ТНТ снимает музыкальный фильм «Наша Russia», посвященный 8 марта

Телеканал ТНТ и Кинопоиск объявляют о возвращении легендарного проекта «Наша Russia» в формате полнометражного фильма. Двое самых красивых и остроумных мужчин, Михаил Галустян и Сергей Светлаков, вернутся к своим ярчайшим ролям для того, чтобы поздравить всех женщин с 8 марта – не только в своих образах, но и в качестве камео. Зрители увидят телеведущего Жорика Вартанова, бывшую учительницу Снежану Денисовну, телезрителя Сергея Юрьевича Белякова, честного гаишника Николая Лаптева, депутатов Пронина и Мамонова и, конечно же, Александра Родионовича Бородача. Режиссером проекта стал Саша Абдуллаев («Демис и Марина», «Камера! Мотор!»), креативные продюсеры – Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.

Каждый скетч проекта завершается оригинальным музыкальным клипом со звездами, которые предстанут в необычных ролях или сыграют самих себя. Уже известно, что в проекте примут участие Люся Чеботина, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и др. А обрамлять клипы и скетчи будут настоящие Михаил Галустян и Сергей Светлаков, которые весь фильм идут поздравлять своих жён с 8 марта и беседуют о празднике, о женщинах и о жизни в целом.

Фильм выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск 8 марта.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер: «В последние годы мы научились создавать события федерального уровня из больших семейных праздников, объединяя всю страну у телеэкранов. Два новогодних фильма показали, что люди отдают нам предпочтение, за что мы им сильно благодарны. Переосмыслив советскую классику, мы пришли к мысли, почему бы нам не переосмыслить классику собственную. Кроме того, зрители на протяжении всех этих лет регулярно просили вернуть скетчком «Наша Russia». Удивительным образом подавляющее большинство таких заявок было именно от женской аудитории. Поэтому мы решили реанимировать легендарный проект в виде полноценного большого фильма с музыкой, юмором и просто хорошим настроением, и показать его в один из самых главных праздников для всех жителей нашей страны – 8 марта. Мы очень надеемся, что люди соберутся всей семьей у телеэкранов, будут смеяться, петь, танцевать и веселиться. И наш фильм станет самым настоящим праздником, который ТНТ дарит всем своим зрителям».

Гарик Мартиросян, креативный продюсер: «Для нас, создателей и участников шоу «Наша Russia» стало полной неожиданностью то, что в следующем году проекту исполняется 20 лет. Поэтому мы решили красиво отметить это событие. Так родилась идея сделать специальный музыкальный фильм на канале ТНТ, посвященный 20-летию шоу. Это отличный повод вспомнить любимых героев, вместе с ними прожить заново их истории, которые, кстати, будут уникальными и новыми. А также насладиться юмором и поздравить женщин с 8 марта. Обычно подобные фильмы выходят под Новый год, а вот на Международный женский день традиции выпускать кино в таких количествах, объёмах и мощностях, к сожалению, нет. Мы решили это исправить и сделать 8 марта своего рода вторым Новым Годом: большим телевизионным праздником для всех женщин, девушек, девочек, а также для всех любителей юмора и проекта «Наша Russia».

Андрей Шелков, креативный продюсер: «Сделав серию суперуспешных новогодних фильмов на ТНТ и, по сути, перепридумав данный формат, мы решили не останавливаться на достигнутом. В течение года есть лишь два праздника, подходящих под данную концепцию: собственно Новый год и 8 марта. Оба события наполнены теплотой и радостью. Сквозной сюжет фильма «Наша Russia. 8 марта» покажет веселые размышления и ситуации героев Михаила Галустяна и Сергея Светлакова на тему женщин и самого праздника. От этой линии будут отходить тематические скетчи с любимыми персонажами, а венцом каждого скетча будет сюжетный клип с исполнителем нашей эстрады в неожиданном образе. Сможете ли Вы узнать Сергея Лазарева или Григория Лепса? Узнаем 8 марта на ТНТ!»

Саша Абдуллаев, режиссёр: «Просмотр «Нашей Раши» для меня всегда был семейным ритуалом. Я возвращался с учёбы, родители – с работы, мы вместе садились за стол, ужинали и смотрели новые серии. Можно сказать, этот сериал помогал всей нашей семье переключиться и создавал правильное настроение на оставшийся вечер.

Для меня большая честь поработать с людьми, которые создавали этот проект: и с теми, кто в кадре, и с теми, кто за кадром. И вместе снять кино, которое тоже, надеюсь, будет собирать семьи вместе у телевизора. Мы хотим сделать из нашего фильма тёплый семейный праздник, тем более, премьера будет 8 марта – в праздник тепла, весны, любви и добра».

Михаил Галустян, актёр: «Это спецпроект для всех женщин нашей страны, нашей любимой России. Конечно же, мы с Сережей Светлаковым с удовольствием согласились поздравить наших женщин таким интересным образом. Надеемся, что зрителям понравится, не только женщинам, но и в принципе всей аудитории телеканала ТНТ. Это будет не скетч-шоу, а полноценный фильм с музыкальными клипами всеми любимых звёзд. И, конечно, будет много знакомых героев: телеведущий Жорик Вартанов, честный гаишник Николай Лаптев, Александр Родионович Бородач, депутаты Пронин и Мамонов, а также мы с Сережей в камео без образов. Для нас это большой эксперимент, надеемся, что он придётся по душе зрителям».

Генеральные продюсеры ТНТ: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

Креативные продюсеры ТНТ и авторы сценария: Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков, Максим Ткаченко.

Продюсеры ТНТ: Семён Щербович-Вечер, Ирина Венедиктова.

В главных ролях: Сергей Светлаков, Михаил Галустян.

Генеральный директор Ген Продакшн: Наил Хафизов.

Директор производства Ген Продакшн: ЕвгенийЧетвериков.

Режиссеры-постановщики: Саша Абдуллаев, Гоша Евдокимов, Катя Як.

Оператор-постановщик: Алексей Сурков, Виталий Сеченов, Александр Мишин.

Художник-постановщик: Сергей Поляков.

Художники по костюмам: Анастасия Скутарь, Анастасия Обыночная.

Художник по гриму: Лиля Киосе.

Художник по реквизиту: Алексей Олейник.

Исполнительный продюсер: Михаил Мохов.