Телеканал ТНТ раскрыл дату премьеры шоу «Вызов. Китайский сезон»

Уже совсем скоро на ТНТ зрители увидят невероятные приключения китайских звёзд шоу-бизнеса и науки в Вологде в третьем сезоне спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов» (16+). Впервые в истории реалити сезон станет международным: наравне с участниками из России в нём примут участие и гости из Китая. ТНТ проведет невероятный социальный и лингвистический эксперимент по взаимодействию двух культур – российской и китайской, а зрители канала станут его свидетелями! Съемки проекта прошли в Вологде – месте, где много веков назад проходил великий чайный путь из Китая в Европу, а также месте, которое сохранило русские традиции и обычаи. Как быстро участники из двух разных стран, с разными менталитетами, языком и образом жизни, найдут общий язык игры, увидим на ТНТ с 7 сентября в 12:00.

Всего в проекте принимают участие 20 человек – 10 членов российской команды и 10 – китайской. В каждой команде по пять представителей из мира звёзд кино, интернета и телевидения, и по пять представителей из мира науки. В российской команде за главный призовой фонд в 10 миллионов рублей будут бороться танцовщик Антон Пануфник, блогер Женя Ершов, актриса и комик Мария Кравченко, актер Павел Комаров, телеведущая Анжелика Стубайло, кардиохирург Дмитрий Огнерубов, специалист по радиоэлектронным системам Адель Ярова, пилот малой авиации и специалист по космической физиологии Яна Миняйло, программист Анастасия Суворова, а также телеоператор Денис Шум.

Мария Кравченко, актриса, комик: «Я очень часто бывала в Китае до участия в проекте, поэтому я понимала, какие это люди. Многих из нашей команды китайские участники учат терпению и самоконтролю. Меня после шоу “Новые звезды в Африке” уже ничем не удивить, Женю Ершова тоже, а для других ребят в шоу немало триггеров. И вот именно китайские участники учат нас тому, как себя сдерживать».

Павел Комаров, актёр, звезда сериала «Жуки»: «Вызов» – это тот формат реалити, который для меня наиболее близок. Это мой первый опыт участия в таком шоу. Здесь делается упор на испытании самого себя, ты бросаешь вызов самому себе. Я смотрел два предыдущих сезона шоу, поэтому примерно представлял, что меня ждет, но специально я никак не готовился. Мой коллега Слава Чепурченко дал мне только один совет: “Будь собой, расслабься и получай удовольствие!” Я ему следовал».

Китайскую сторону представляют художница Цзэн Чэн Хань, спидкубер – чемпион по сборке кубика Рубика Ли Чжихао, исследователь ИИ Ян Цзиньюй, специалист по стоянию на бамбуке Ян Лю, фитнес-блогер Юй Хаовэнь, специалист по гражданскому строительству и гидросооружениям Мей Ао, актёр Лю Жань, актриса и певица Цинь Лулу, актриса, певица и артистка мюзиклов Лу Юань, телеведущий и художник Сун Цян.

Лю Жань, актёр: «Я достаточно популярен в Китае, и мне хотелось принять участие в российском шоу, чтобы у меня были поклонники и в России. В Китае есть такое представление о русских, что это воинственная нация и все холодные, и закрытые. Но, когда я сюда приехал, а я уже был в России – в Москве и Санкт-Петербурге, понял, что все очень добросердечные и открытые. Так как я не знаю русского языка, то я не мог общаться с российскими участникам на какие-то серьезные темы. Но, спасибо большое моей партнёрше, с которой я зачастую общался на языке жестов. Мы с ней очень хорошо друг друга понимали. Также, мне помогали мои актёрские навыки, потому что я хорошо владею телом, могу что-то показать и не боюсь быть открытым. Так как у меня не очень хорошая спортивная подготовка, то все испытания казались мне достаточно сложными, но я старался с ними справиться, превозмогая сам себя, чтобы вместе со своей партнершей идти к победе!».

Теперь перед участниками проекта стоит еще более сложная задача – не только лучше остальных пройти сложные испытания в борьбе за победу, но и попробовать наладить коммуникацию со своим партнером в паре, язык которого они не знают.

Всеволод Жаров, продюсер шоу «Вызов»: «В каждой паре в нашем шоу один участник из России и один участник из Китая. И здесь главное их взаимодействие, а не соперничество. С учетом развития дипломатических отношений между Россией и Китаем, мне кажется, что у населения появился больший интерес к этой стране и культуре. Мы недавно обсуждали то, что китайцы очень хорошо знают нашу культуру, знают наши песни, изучают Достоевского, Пушкина и других великих писателей. Они очень хорошо знают последние 100 лет жизни нашей страны, а вот мы про их культуру знаем очень мало. Этот китайский сезон «Вызова» мы задумывали еще и для того, чтобы лучше понять Китай, его культуру и обычаи, избавиться от каких-то стереотипов о китайцах. Мы хотим, чтобы российский зритель вживую увидел, какие они – современные китайцы. Несмотря на то, что у нас разные менталитеты, у нас, на самом деле, очень много общего и похожего».

Чтобы участникам из Китая было комфортно адаптироваться к российским реалиям и особенностям широкой русской души, в новом сезоне проекта тандем Дмитрия Губерниева и Натальи Поповой превратится в трио. В шоу появится новая ведущая – китайская звезда и актриса Фэйя Цзоу.

В рамках реалити-шоу участники будут проходить самые разные испытания на силу, выносливость, смекалку и логику. Для кого-то они могут показаться сложными, но в борьбе за 10 миллионов рублей не должно быть легко.