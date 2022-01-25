Телеканал «Россия» покажет новый сезон сериала «Склифосовский»

Телеканал «Россия» покажет 9-й сезон культовой медицинской драмы «Склифосовский». Премьерная серия — 31 января в 21.20, сообщила пресс-служба канала.

К звездному составу — Максиму Аверину, Марии Куликовой, Елене Яковлевой, Анне Якуниной, Нине Усатовой, Евгении Дмитриевой, Константину Юшкевичу, Андрею Ильину — присоединится Мария Порошина.

Гениальный врач — харизматичный Олег Брагин (Максим Аверин) уходит из любимого Склифа и устраивается хирургом в обычную поликлинику. Его супруга и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова) устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр Бурденко по приглашению бывшего коллеги.

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Вячеслав Мартынов (Сергей Пиотровский) не скрывает, что хотел бы не только работать с Нарочинской, но и не против возобновить отношения. С Брагиным активно флиртует его новая начальница, главврач поликлиники Тамара Сперанская (Мария Порошина).

У бывших коллег Брагина жизнь не стоит на месте: Павлова (Елена Яковлева) благодаря чиновнику из Минздрава Аленикову (Игорь Гордин) снова становится завотделением Склифа. Но за свою услугу Алеников требует от неё полного подчинения.

А когда из Израиля внезапно возвращается Кривицкий (Андрей Ильин), судьба ставит Павлову перед ещё одним выбором. Нина (Анна Якунина) получает диплом операционной сестры, а её место на посту приемного отделения занимает Ирина Фёдоровна Успенская (Нина Усатова).

Для прохождения практики в Институт приходят трое интернов: Арина, Дима и Алекс. Каждый день молодым специалистам придется доказывать, что они достойны работать в Склифе. Неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги, катастрофа в метро, крупная автомобильная авария — в здании главного Института скорой помощи идет круглосуточная борьба за жизни пациентов.