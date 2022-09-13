Телефонные мошенники за сутки украли у двух жителей Рязанской области 792 тысячи рублей

От действий телефонных мошенников за сутки пострадали два жителя Рязанской области. Общая сумма похищенных средств превысила 790 тысяч рублей.

Управление МВД по Рязанской области призывает граждан к бдительности в связи с активизацией злоумышленников, которые через интернет и по телефону пытаются похитить сбережения населения.

Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов или сотрудниками портала Госуслуги.

Наиболее распространена схема «Вам звонит специалист службы безопасности банка или сотрудник правоохранительных органов». Гражданину сообщают о проблеме со счётом и просят взять кредит и перевести все деньги на «резервный счёт», который затем обнуляется.

Только за минувшие сутки по такой схеме преступники обманули двух жителей Рязанской области. 31-летний рязанец лишился более 372 тысяч рублей, а у 30-летнего жителя Сасово со счёта пропало 420 тысяч рублей.

Все обстоятельства преступлений зафиксированы, идут расследования. Уголовное наказание за подобное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В УМВД по Рязанской области напоминают, что сотрудники служб безопасности банков и правоохранительных органов никогда не звонят гражданам из-за проблем со счётом. Ни в коем случае нельзя передавать свои персональные данные, пароли и кодовые слова банковских счетов и карт. Если поступает такой звонок, нужно немедленно прервать разговор.

О случаях мошенничества необходимо немедленно сообщать в полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.