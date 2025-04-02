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Фото: Изображение от freepik
Происшествия

Телефонные мошенники с начала 2025 года похитили у рязанцев 20 млн

Анастасия Мериакри

В Рязанской области телефонные мошенники за три месяца 2025 года похитили у жителей 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

За три месяца 2025 года в ОМВД России по Московскому району Рязани зарегистрировано 356 обращений граждан, пострадавших от преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб составил более 20 249 000 рублей.

Особенную популярность приобрело мошенничество под предлогом увеличения дохода путем вложения денежных средств в инвестиционные проекты.

«Призываю граждан быть бдительными и ни в коем случае не следовать поступающим от неизвестных лиц инструкциям. Не доверяйте обещаниям посторонних лиц, которые предлагают получение высокой прибыли в короткие сроки. Не сообщайте какие-либо личные данные (номер паспорта, ИНН, код из СМС) или иную конфиденциальную информацию», — отметил начальник ОМВД России по Московскому району Рязани полковник полиции Андрей Селиванов.

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