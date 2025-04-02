Телефонные мошенники с начала 2025 года похитили у рязанцев 20 млн

В Рязанской области телефонные мошенники за три месяца 2025 года похитили у жителей 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

За три месяца 2025 года в ОМВД России по Московскому району Рязани зарегистрировано 356 обращений граждан, пострадавших от преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Общий ущерб составил более 20 249 000 рублей.

Особенную популярность приобрело мошенничество под предлогом увеличения дохода путем вложения денежных средств в инвестиционные проекты.