Телефонные мошенники обманули жителя Касимова под видом оператора сотовой компаний и правоохранителя, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратился 24-летний житель Касимова и заявил, что обманут мошенниками.

Схема, по которой действовали аферисты, оказалась достаточно распространенной. Сначала позвонил неизвестный, представился оператором сотовой компании и предложил мужчине продлить якобы закончившийся договор на услуги связи. В ходе общения злоумышленник убедил его назвать код из смс-сообщения, пришедшего на телефон.

После этого потерпевшему позвонил другой неизвестный, назвался сотрудником правоохранительного органа и сообщил, что касимовец назвал код мошенникам, и теперь они могут оформить от его имени кредит. Также «правоохранитель» пояснил: чтобы предотвратить это, мужчина должен сам взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Выполняя команды лже-офицера, заявитель оформил два кредита на общую сумму 458 тысяч рублей и через мобильное приложение перевел деньги на указанный счет.

Следователем МО МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».