Вторник, 17 сентября, 2024

Тела мертвых людей закопали в траншее под Волгоградом

Автор: powder

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В Волжском тела мертвых людей закопали в траншее, на неоднозначные похороны обратили внимание в соцсетях, пишет V1.RU.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как сотрудники ритуальной фирмы привезли трупы без документов и опустили их в траншею за пределами территории, размеченной на новом кладбище Волжского.

«В гробах — разложившиеся тела покойников. Они находились в морге все лето, с 3 июня по 29 августа», — отметили в Сети.

По данным издания, речь идет о невостребованных телах— это покойные, которых некому хоронить.

Директор МБУ «Комбинат коммунально-бытовых услуг» Сергей Шипилин сообщил, что в полномочия организации не входит контроль за числом дней, когда невостребованные тела умерших лежат в морге. В мэрии Волжского сообщили, что со стороны работы МБУ нарушений законодательства не выявлено.

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