Театр-студия «Экспромт» Рязанского ДДТ отметил 25-летие

На сцене Рязанского городского Дворца детского творчества состоялся бенефис Образцового театра-студии «Экспромт», посвященный 25-летию коллектива.

Театр-студия был создан в 1998 году и с самого начала своей деятельности стал визитной карточкой Дворца и активным участником творческой жизни города Рязани и Рязанской области.

На ярком празднике собралось много гостей: представители администрации города, творческих Союзов, родители, выпускники, поклонники театра. С 25-летием коллектив поздравила директор Дворца детского творчества Татьяна Евгеньевна Пыжонкова и пожелала педагогам и всем юным дарованиям новых творческих достижений. Татьяна Евгеньевна вручила почетные грамоты за многолетний плодотворный труд педагогам коллектива: Коробковой Татьяне Яковлевне, Блажилину Андрею Валерьевичу, Изенькову Михаилу Ивановичу. Грамотами за творческие успехи и активное участие в жизни коллектива были награждены самые активные воспитанники, а их родители получили благодарности за верность и преданность традициям Дворца.

Юбилейный праздник украсили специально подготовленные экспромтовцами миниатюры «Закулисье», «Дистанционка». Дети показали попурри из спектаклей разных лет. Со словами благодарности и творческими подарками на сцене выступили родители учащихся и выпускники разных лет, многие из которых стали известными актерами.

В ответном слове все дети театра-студии «Экспромт» поблагодарили «свой второй дом – Дворец» за то, что в нем хочется творить и не останавливаться на достигнутом!

Радостным сюрпризом для детей стали подарки от администрации Дворца детского творчества – памятные сувениры с эмблемой их любимого театра.