«Театр на Соборной» открыл сезон премьерой «Море. Звёзды. Олеандр»

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В воскресенье, 22 августа, в «Театре на Соборной» состоялась премьера спектакля «Море. Звёзды. Олеандр» по пьесе Марии Малухиной. Новый сезон открылся постановкой режиссёра Веры Поповой. Эскиз спектакля был представлен в апреле 2021 года в рамках третьих международных творческих режиссёрских мастерских по современной российской и зарубежной драматургии для подростков.

Главная героиня – 16-летняя Дашка, роль которой одновременно исполняют Екатерина Вишневская и Екатерина Волкова. На протяжении всего спектакля девочка ведёт яркий, эмоциональный диалог то ли со своим внутренним голосом, то ли с воображаемой подругой. Так случилось, что обсудить увиденное и пережитое ей оказалось больше не с кем.

Сценическое пространство, с одной стороны, решено лаконично. Ни моря, ни звёзд, ни даже олеандров зритель не увидит. О времени и месте нам рассказывают героини. С другой стороны, на сцене множество деталей: двери, лестницы, настольные лампы, чайник, дискошар. Всё это сочетается друг с другом так же, как в голове подростка уживаются воспоминания о первой поездке на море, знакомство с Димкой, обида на вредную соседку по парте в 1 классе, смерть хомяка, мнимая беременность сестры, отрывки любимых песен и, наконец, преступление, свидетельницей, а может и соучастницей которого невольно стала Дашка. Рассадка зрителей прямо на сцене делает и каждого присутствующего причастным к произошедшему.

Большую часть спектакля актрисы одеты в чёрные костюмы, что символизирует и трагизм произошедшего, и смятение в душе подростка, и попытку спрятаться таким образом от всего и от всех. В финале они переодеваются в легкие летние платья, открываясь таким образом и перед собой, и перед зрителем. Символично и то, что внутренний голос к концу постановки переходит в фон, а потом и окончательно исчезает – значит, все сомнения позади, и Даша приняла верное решение.

Фото с сайта «Театра на Соборной»