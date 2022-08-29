Театр «Айкай» выступил в Рязани на Форуме древних городов

26 августа на сцене Муниципального культурного центра состоялся концерт Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» — участника фестиваля «Рязанский хоровод», который проходит в рамках V Международного форума древних городов. Помощь в проведении мероприятии оказали медиаволонтёры МКЦ.

В концертной программе «Айкай», что в переводе с удмуртского означает «песня», продемонстрировал образцы песенно-танцевальной и инструментальной культуры своего народа: старинные напевы гуляний удмуртов «Апай сямен эктон», гостевой напев «Узы кисьма…», напев промыслового фольклора «Бекче шуккон» и другие композиции, прозвучавшие в сопровождении варгана и кубыза – удмуртского народного инструмента. Народные песни также исполнили заслуженные артисты России и народные артисты Удмуртской Республики Геннадий Кузнецов и Светлана Смагина.

В воплощении ярких сценических образов артистам помогает группа мастеров декоративно-прикладного искусства, создающая аутентичные костюмы и украшения разных областей Удмуртии.

В завершение концерта прозвучали слова благодарности артистам, художественному руководителю коллектива – заслуженному артисту Удмуртской Республики Олегу Бимакову, хореографу-постановщику – заслуженному деятелю искусств Удмуртской Республики Андрею Прокопьеву и художнику по костюмам – заслуженному деятелю искусств Удмуртской Республики Петру Данилову.

23 сентября в рамках фестиваля «Рязанский хоровод» зрителей ждет встреча с Государственным академическим Воронежским русским народным хором им. К.И. Массалитинова.