Те, кто за свободу, поддержат ограничения: Глоба представил астропрогноз на неделю с 3 по 9 февраля

Популярный астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале представил прогноз на неделю с 3 по 9 февраля. По его словам, наступает период формирования крупных планов, плодотворных связей и открытости к новшествам.

— Выигрывают те, кто в прошедший период не пропустил время подготовки и на коллективной волне начал реализовать задуманное. Остальным же придется догонять, но и для опоздавших представятся шансы, — предупредил астролог.

Он советует хранить идеи в тайне от посторонних и доверять их только самым близким, проверенным людям. Вполне можно упустить собственное ноу-хау. А увидеть свою идею извращенной и перевернутой с ног на голову – и того проще. Но внимательная и планомерная работа даёт хороший результат.

— Венера во вторник переходит в Овен. В огненном знаке она окрашивается наивностью, страстью и совершенно откровенными чувствами. Признания обретают истинную силу, а желания становятся донельзя ясными. Конечно, период выделит Овнов и ещё больше тех, у кого Венера возвращается в Гороскопе на своё место, — рассказывает Глоба.

Девятый лунный день в четверг потребует осторожности и осмотрительности во всем. Начинается он с утра, а значит лучше отложить важные дела и заняться рутиной. Наберитесь терпения и не совершайте лишних телодвижений.

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В общественной сфере внезапно консерваторы становятся новаторами, а радеющие за свободу вдруг поддерживают ограничения. Повестка меняется столь стремительно, что даже скептики не успевают понять, где проявлять скепсис. Вектор интереса по-прежнему концентрируется на собственном доме, родных краях и интересах народа.

— Важно действовать разумными методами, отбросив оценочные суждения и выделив главное для себя самого. Самые верные идеи быстро обрастают последователями. И каждый находит себе стезю по душе. Главное, чтобы это путь был добрым и созидательным, приносил благо людям вокруг, — говорится в прогнозе.

Для личности открывается прекрасный творческий период. Хватайте свою музу и творите, придумывайте, воплощайте в жизнь. Время претворить в жизнь накопившиеся идеи. Даже если замысел кажется не самым удачным, то в процессе он вполне может трансформироваться во что-то принципиально новое и достаточно удачное. Не стесняйтесь! Будьте смелее и более открыты миру.

В рабочей сфере прибыль приходит из самых разных источников. Используйте ее 50/50 – половину отложите, а вторую пускайте на развитие. Смело вводите инновации в рабочий процесс. Не время для кадровых перестановок.

На личном фронте откровенность с партнером дает новый виток развития отношений. Открытость и готовность к экспериментам разжигает страсти. Любовным охотникам стоит затаиться в середине недели.

3 февраля, понедельник: двойственная энергия дня приносит хорошие рабочие перспективы и шансы личного успеха, но также агрессию и взрывные ситуации в обществе. Стихия неспокойна. Полагайтесь на интуицию и храните спокойствие.



4 февраля, вторник: удачи в личных делах, дружественная деятельность и реализация интеллектуальных проектов. Будьте героем своего дня и лидером коллектива. Потери в середине дня отыграются к вечеру.



5 февраля, среда: предоставит возможности тем, кто не сидит на месте. Работа и творчество в приоритете. Вполне можно начать строительство и упорядочить финансовые вопросы.



6 февраля, четверг: под тенью Девятого лунного дня неблагоприятный и взрывной. Не соблазняйтесь на сомнительные предложения. Проведите время на нейтральной волне.



7 февраля, пятница: до полудня не совершайте резких телодвижений. Но уже к обеду смело вкручивайтесь в работу и задействуйте нужные связи. Вечером планы могут сорваться, но отпускайте все с легким сердцем – компенсация не за горами.



8 февраля, суббота, полнится спорами и нестандартными ситуациями. Не бойтесь отстаивать свою правоту, но не слишком усердствуйте. Хорошо пойдут хозяйственные дела. Вечер посвятите себе любимым.



9 февраля, воскресенье: работа спорится у тех, кто не отдыхает. Хорошие шансы и отличные знакомства во второй половине дня. Конфликты нивелируйте. И если техника сбоит, значит время обновляться.