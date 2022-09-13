Торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые весной приостановили свою работу. Согласно данным базы «Спарк», суды завели уже 14 дел в категории «исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victoria’s Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды. Суммы исковых требований разные: от 57 тыс. рублей до 55 млн. «Известия» направили запросы в перечисленные компании.

Все торговые центры просят взыскать с ритейлеров штрафы за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы», следует из судебных документов, размещенных в «Спарке».

На H&M заведено шесть дел, последнее — в августе этого года (хотя магазины бренда начали возобновлять работу со 2 августа) по иску ТЦ «Реутов парк» (OOO «Альфа-Ком»), на 11,9 млн рублей.

— Хотя бренд открыл магазины, стороны сейчас находятся в процессе переговоров и обсуждения условий расторжения договоров. Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за период закрытия. Также есть случаи, когда арендодатели включают в размер штрафных санкций недополученную арендную плату за будущий период, — пояснила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE. XP Надежда Цветкова.

Впрочем, в такой схеме есть риск того, что помещение будет под обременением на время суда, и его нельзя будет сдать другому арендатору, отметила эксперт.

На Nike в начале сентября подал в суд ТЦ «Южный полюс» (ЗАО «Символ») — арендатор хочет взыскать 1,6 млн. К Uniqlo есть два иска от одной компании — ТРК «Красный кит» (OOO «Просперити»): на 1,3 млн и на 1,8 млн рублей. По первому уже вынесено решение о выплате компенсации в 61 тыс., его обжалуют в Десятом арбитражном апелляционном суде.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: До сих спор: ТЦ подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria’s Secret