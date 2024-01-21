Татьянин день 25 января. Приметы праздника, которые помогут не только студентам

25 января православная церковь вспоминает мученицу Татиану Римскую. Будучи юной девушкой, на свои плечи она приняла страшные муки за Христа. В народе этот день также называют Татьяной Крещенской.

В эту дату обязательно пекли блины и караваи в виде солнца. А ещё этот праздник считается студенческим. По традиции все студенты идут в храмы и просят помощи в учении.

Что нельзя и нужно делать в Татьянин день? С какими приметами и традициями связан этот праздник.

Традиции и поверья Татьяниного дня

В России широкую известность святая Татьяна обрела после подписания в 1755 году указ об учреждении Московского университета. Мученица Татьяна стала считаться его покровительницей, а затем и вовсе – всех российских студентов.

В праздник студенчество устремляется в церкви, чтобы поприсутствовать на молебне, исповедоваться и причаститься. Обязательно стоит поставить свечу за успехи в учёбе. Затем – устраивались весёлые дружеские посиделки, народные гуляния.

Традиционно молодые люди устраивают сегодня забавы: катаются на санях с горок, играют в снежки, наряжаются и танцуют. Чем веселее студент проведёт праздник, тем больше успехов в учёбе его ожидает.

В Татьянин день обязательно стараются убраться в доме и перестирать все вещи. Считалось, что грязь и пыль приманивают сегодня болезни.

Ещё одно название дня – Солныш. В старину было принято печь на праздник блины и караваи в виде солнца. Так крестьяне вызывали весну и прогоняли крещенские морозы.

Считалось, что нельзя отказывать в милостыне в Татьянин день. Запрещалось ругаться, говорить нецензурные слова и ссориться.

Народные приметы 25 января

Если пригревает солнце? Ожидается скорое потепление;

Если в Татьянин день сыпет снег, лето будет дождливым и сырым;

Ветер дует с юга – к засушливому и неурожайному лету;

Мороз 25 января – к хорошему урожаю.