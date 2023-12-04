Татьяна Панфилова вручила награды рязанским юристам

В Доме общественных организаций состоялось Торжественное собрание рязанского отделения Ассоциации юристов России по случаю празднования Дня юриста и подведения итогов региональной премии «Юрист года Рязанской области».

Присутствующих поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова. Она отметила, что профессия юриста имеет огромное значение для общества.

Вы вносите большой вклад в совершенствование российского законодательства и укрепление правовой системы, защищаете интересы граждан и бизнеса, повышаете правовую грамотность населения. Уверена, ваш профессионализм и активная жизненная позиция помогут и далее справляться с задачами любой сложности, — передает слова Панфиловой пресс-служба Рязгордумы.

Татьяна Панфилова поблагодарила всех членов регионального отделения Ассоциации юристов России за оказание правовой помощи населению и готовность работать на благо жителей региона.