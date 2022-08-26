Татьяна Панфилова: Ситуация с пожаром на свалке консолидировала депутатов всех фракций

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вместе с руководителем фракции «Единая Россия» Александром Чайкой выехала на место пожара возле СНТ «Нефтяник». В выездной рабочей встрече также приняли участие представители администрации города, МЧС, полиции. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

В данный момент возгорание на несанкционированной свалке потушено. Идет интенсивный пролив земельного участка. Место возгорания в ближайшие дни будет засыпано грунтом.

Свалка частично расположена на муниципальной земле. Татьяна Панфилова поручила администрации города активизировать работу по привлечению к ответственности лиц, нарушающих Правила благоустройства города. На этом участке незаконно складируется мусор, который периодически горит. Полиция также усилит патрулирование территории, чтобы не допустить повторения ситуации.

Ранее на вопрос возгорания свалки обратил внимание депутат городской Думы Дмитрий Репников, на место пожара выезжал руководитель фракции ЛДПР в городской Думе Дмитрий Володин. Также по приглашению членов садоводческого товарищества на встречу приезжали руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Эвелина Волкова и депутат по округу Денис Милюков.

Выполнение работ по засыпке территории возгорания грунтом по поручению Татьяны Панфиловой будет проконтролировано в понедельник, 29 августа.