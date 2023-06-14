Татьяна Панфилова пообщалась с рязанскими бойцами в зоне спецоперации

В преддверии Дня России депутат Госдумы Андрей Красов, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова и руководитель Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании Илья Шишкин побывали в зоне спецоперации.
Они передали бойцам очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи: квадрокоптеры и маскировочные сети, а также письма от рязанских детей со словами поддержки. Илья Шишкин привёз приобретённое РГМЭК компьютерное оборудование.
Гости поблагодарили военнослужащих за доблесть и мужество и вручили памятные подарки.
Также гуманитарный груз отправили в Луганский республиканский госпиталь, где проходят реабилитацию мобилизованные из Рязани.