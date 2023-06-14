Среда, 14 июня, 2023
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Татьяна Панфилова пообщалась с рязанскими бойцами в зоне спецоперации

Татьяна Проводина
Фото с сайта Рязанской городской думы

В преддверии Дня России депутат Госдумы Андрей Красов, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова и руководитель Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании Илья Шишкин побывали в зоне спецоперации.

Они передали бойцам очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи: квадрокоптеры и маскировочные сети, а также письма от рязанских детей со словами поддержки. Илья Шишкин привёз приобретённое РГМЭК компьютерное оборудование.

Гости поблагодарили военнослужащих за доблесть и мужество и вручили памятные подарки.

Татьяна Панфилова: «То, что сегодня вы делаете для страны, имеет поистине историческое значение. Мы гордимся вами и желаем возвращения домой живыми и невредимыми»

Также гуманитарный груз отправили в Луганский республиканский госпиталь, где проходят реабилитацию мобилизованные из Рязани.

Татьяна Панфилова пообщалась с рязанскими бойцами в зоне спецоперации
Татьяна Панфилова пообщалась с рязанскими бойцами в зоне спецоперации
Татьяна Панфилова пообщалась с рязанскими бойцами в зоне спецоперации

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