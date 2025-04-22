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Новости России

ТАСС: экс-замглавы Минобороны послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову

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Экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков после допроса послал «воздушный поцелуй» бывшему коллеге Тимуру Иванову, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Булгакова обвиняют в особо крупном мошенничестве, а экс-замминистра обороны Иванова — в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

«После допроса Булгаков «послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову» и в сопровождении конвойных был этапирован обратно в следственный изолятор», — говорится в публикации.

При этом Булгаков признал, что приобретение двух паромов было необходимо для обороны Крыма, их отбором занимался лично Иванов.

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Процесс по его делу начался в конце марта в Московском городском суде.

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