ТАСС: экс-замглавы Минобороны послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову

Экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков после допроса послал «воздушный поцелуй» бывшему коллеге Тимуру Иванову, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Булгакова обвиняют в особо крупном мошенничестве, а экс-замминистра обороны Иванова — в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
При этом Булгаков признал, что приобретение двух паромов было необходимо для обороны Крыма, их отбором занимался лично Иванов.
Процесс по его делу начался в конце марта в Московском городском суде.