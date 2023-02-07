Таролог Наталья Кувыкина поделилась своим прогнозом на то, как будет жить фигурист Роман Костомаров после ампутации стоп. Эзотерик убеждена: после операции лить слёзы и переживать спортсмен не станет – бойцовский характер ему не позволит.
Однако после серьёзной операции у Костомарова возникнут другие проблемы со здоровьем, о которых врачи вовсе не подозревали. Спортсмен переживёт нарушение психики, появятся заболевания психосоматического характера, считает эзотерик. Однако после выписки Роман Костомаров не забьётся в угол, будет общаться с общественностью и при этом строго соблюдать все рекомендации врачей.
Она считает, что тренерская карьера Костомарова не увенчается успехом, зато ему удастся стать отличным шоуменом. Он откроется для фанатов с неожиданной стороны:
Ранее стало известно, что Роману Костомарову, перенёсшему пневмонию, ампутировали стопы.
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