Вторник, 7 февраля, 2023
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Таролог рассказала, как будет жить после ампутации Костомаров

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Таролог Наталья Кувыкина поделилась своим прогнозом на то, как будет жить фигурист Роман Костомаров после ампутации стоп. Эзотерик убеждена: после операции лить слёзы и переживать спортсмен не станет – бойцовский характер ему не позволит.

Однако после серьёзной операции у Костомарова возникнут другие проблемы со здоровьем, о которых врачи вовсе не подозревали. Спортсмен переживёт нарушение психики, появятся заболевания психосоматического характера, считает эзотерик. Однако после выписки Роман Костомаров не забьётся в угол, будет общаться с общественностью и при этом строго соблюдать все рекомендации врачей.

– Он не опустит руки: он будет работать над собой, усиленно восстанавливаться и реабилитироваться, строго соблюдать все рекомендации врачей. Будет выбираться, как и положено спортсмену, на волевых. Будет думать, как дальше жить и что делать, – считает Кувыкина.

Она считает, что тренерская карьера Костомарова не увенчается успехом, зато ему удастся стать отличным шоуменом. Он откроется для фанатов с неожиданной стороны:

– Будет писать книги или мемуары, выступать на радио, заняться коучингом, вести мотивирующие курсы. Но при этом он попадет в «золотую клетку», ловушку, когда все прочие спортивные заслуги сотрутся из памяти людей и забудутся, – убеждена таролог.

Ранее стало известно, что Роману Костомарову, перенёсшему пневмонию, ампутировали стопы.

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