Роману Костомарову ампутировали обе стопы и могут ампутировать ногу по колено

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
О госпитализации фигуриста из-за пневмонии стало известно 10 января. Собеседник агентства рассказал, что операция прошла без эксцессов, в целом Костомаров идёт на поправку.
Telegram канал Mash сообщает, что фигуристу могут ампутировать ногу по колено — из-за прогрессирующей гангрены и регулярного переноса операции. Врачи опасаются, что фигурист может её не пережить из-за слишком тяжёлого состояния.
Роману Костомарову 45 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпиады 2006 года в Турине.
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