Роману Костомарову ампутировали обе стопы и могут ампутировать ногу по колено

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

О госпитализации фигуриста из-за пневмонии стало известно 10 января. Собеседник агентства рассказал, что операция прошла без эксцессов, в целом Костомаров идёт на поправку.

«Сейчас идёт борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей», – отметил источник ТАСС.

Telegram канал Mash сообщает, что фигуристу могут ампутировать ногу по колено — из-за прогрессирующей гангрены и регулярного переноса операции. Врачи опасаются, что фигурист может её не пережить из-за слишком тяжёлого состояния.

Роману Костомарову 45 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпиады 2006 года в Турине.