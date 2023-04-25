Танцоры Рязанского ДДТ поучаствовали в «Кубке Пантеры-2023»

22 апреля 2023 года учащиеся танцевально-спортивного клуба «Солнечные ритмы» (педагоги Турчанов И.Г., Шматов А.И.) Рязанского городского Дворца детского творчества приняли участие в турнире по танцевальному спорту «Кубок Пантеры 2023. Первенства города Рязани. Официальные соревнования Рязанской области».

Организатором турнира выступил танцевально-спортивный клуб «Пантера». Соревнования проходили в универсальном спортивном зале Рязанского городского Дворца детского творчества при поддержке Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Министерства физической культуры и спорта Рязанской области, Федерации танцевального спорта Рязанской области.

Первое отделение турнира – «Начинающие». Свое мастерство, сольно и в парах, продемонстрировали дети, участники массового спорта, в возрасте от 5 до 11 лет. Юные воспитанники танцевально-спортивного клуба «Солнечные ритмы» порадовали зрителей хорошим настроением и качеством танца. Призерами и победителями в «Абсолютных кубках» стали: Мамошина Виктория – Савкин Егор, Лесовая Александра, Дворникова Станислава, Коробейникова Камилла.

Второе отделение турнира – «Спорт высших достижений». Спортсмены возрастных групп «Дети 1», «Дети 2», «Юниоры 1», «Юниоры 2» боролись по дисциплинам «европейская программа», «латиноамериканская программа» и «двоеборье». В финал соревнований в различных категориях вышли: Баковецкий Иван – Никулина Мария, Мжельский Егор – Кучерявенкова Милана, Катумин Алексей – Колосова Виктория. Призерами и победителями турнира стали: Дворников Василий — Баранова Анна, Яковлев Иван — Фадюшина Мария, Орлов Владислав – Захарова Наталья, Петрушенко Андрей – Постникова Евгения, Солдатенко Илья – Зеленкова Екатерина, Пашев Макар – Гордеева Александра, Дианов Антон – Журавлева Ксения, Карнаух Иван-Кожеурова Дарья.

Администрация Дворца детского творчества поздравляет «Солнечные ритмы» с достойными результатами и желает творческих успехов!