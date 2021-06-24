Тамбовский пороховой завод портит экологию региона

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Масло и мазут, являющиеся отходами тамбовского порохового завода, были разлиты по почве. В связи с этим происшествием предприятие должно будет выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

Так решил Арбитражный суд Тамбовской области, в который с иском обратилось Центрально-Чернозёмного межрегионального управление Росприроднадзора.

В 2020 году предприятие уже штрафовали из-за схожих нарушений экологии региона — были нарушены правила утилизации отходов производства. В окружающую среду были сброшены сточные воды, в которых зашкаливала за пределы нормы концентрация загрязняющих веществ. Штрафные санкции превысили тогда отметку в полтора миллиона рублей.

По мнению издания bloknottambov.ru, предприятие является банкротом и ,возможно, не сможет возместить ущерб. При этом размер вреда, нанесённый экологии региона не будет даже монетизирован. По мнению редакции экологические проблемы в Тамбове, никого не волнуют.