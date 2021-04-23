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Пятница, 23 апреля, 2021
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Тамбовские подростки осквернили российский флаг на Набережной

Никита Брыкин
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Пять подростков осквернили государственный флаг России на Набережной в Тамбове, пишет портал «ПроТамбов».

Ранее сообщалось, что 12 апреля местные жители обнаружили изрезанный флаг. Сотрудники городского управления МВД начали проверку. Вскоре стражам порядка удалось задержать юных злоумышленников.

«Они опрошены, все дали признательные показания и сожалеют о случившемся», — отметил начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.

Подросткам около 15-17 лет. В пресс-службе МВД уточнили, что с подростками и с заведением, где они учатся, ведутся беседы, также работает инспектор по делам несовершеннолетних.

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