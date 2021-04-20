Тамбовские бизнесмены пожаловались, что находятся на грани банкротства

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Предприниматели обратились с заявлением к губернатору Тамбовской области Александру Никитину по вопросу частичного снятия коронавирусных ограничений, пишет портал «Тамбов-информ».

Владельцы ночных заведений и учреждений общественного питания отметили, что им приходится нести постоянные убытки из-за работы до 1:00 и без развлекательных мероприятий.

«Предприниматели на грани банкротства, ведь прошло больше пяти месяцев ограничения работы», – пояснили бизнесмены.

Они добавили, что платят за аренду и зарплату работникам, однако доходы почти отсутствуют.

В Роспотребнадзоре по Тамбовской области ответили, что возражают против снятия, а также ослабления ограничительных мер из-за риска осложнения эпидемиологической ситуации.