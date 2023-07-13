Четверг, 13 июля, 2023
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Тамара Глоба сделала неожиданное предсказание о новом президенте Америки

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Джо Байден, фото: www.whitehouse.gov

Популярный российский астролог Тамара Глоба часто анализирует геополитическую обстановку и делает прогнозы на политическое будущее не только России, но и других стран. В своём недавнем прогнозе она рассказала о новом президенте Америки, слова Глобы передаёт издание «Комсомольская правда».

По её словам новым президентом США станет ни Байден, ни Трамп, а «кто-то третий».

– Фигура, которая еще не выскочила на политическую арену или пока не очень заметна. Нового президента США будет интересовать в первую очередь их страна, он уже не будет так активно поддерживать Украину, — передают слова звёздной провидицы.

В связи с изменением политического курса США, изменится и вся мировая политика. Произойдёт это в 2024 году.

Что же качается нынешнего президента Америки Джо Байдена, Глоба отмечает, что все его странные болезненные выходки на публике — это фарс и комедия:

– Это и спектакль, и ситуация, которые с ним действительно были, но сейчас чисто фарс, что очень удобно. Так как когда скажут: «Он же развязал войну и т.д.» Готов ответ: «Ну что делать, дедушка уже…».

Популярный экстрасенс Инна Мишина предположила, кто может сменить Байдена на посту. Байден покинет свой пост с большим позором, а на его место придёт женщина.

– Она всё-таки приведет народ к порядку, к миру. Но недолог будет её век, – заявила провидица.

Также Инна Мишина увидела, что на фоне происходящего Россия станет великой страной. В стране будут базироваться богатейшие компании, сюда придут самые лучшие бренды:

– Во главе с этой женщиной, которая придёт на пост, Америка будет сотрудничать с Россией, – добавила она.

Ранее боевой экстрасенс КГБ Иван Фомин по прозвищу «Дед Ванга» предсказал, когда сменится власть на Украине и каким будет следующий глава государства. Провидица Кажетта предрекла нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому скорую и внезапную кончину.

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