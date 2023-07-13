Популярный российский астролог Тамара Глоба часто анализирует геополитическую обстановку и делает прогнозы на политическое будущее не только России, но и других стран. В своём недавнем прогнозе она рассказала о новом президенте Америки, слова Глобы передаёт издание «Комсомольская правда».
По её словам новым президентом США станет ни Байден, ни Трамп, а «кто-то третий».
В связи с изменением политического курса США, изменится и вся мировая политика. Произойдёт это в 2024 году.
Что же качается нынешнего президента Америки Джо Байдена, Глоба отмечает, что все его странные болезненные выходки на публике — это фарс и комедия:
Популярный экстрасенс Инна Мишина предположила, кто может сменить Байдена на посту. Байден покинет свой пост с большим позором, а на его место придёт женщина.
Также Инна Мишина увидела, что на фоне происходящего Россия станет великой страной. В стране будут базироваться богатейшие компании, сюда придут самые лучшие бренды:
Ранее боевой экстрасенс КГБ Иван Фомин по прозвищу «Дед Ванга» предсказал, когда сменится власть на Украине и каким будет следующий глава государства. Провидица Кажетта предрекла нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому скорую и внезапную кончину.