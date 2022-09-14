Среда, 14 сентября, 2022
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Тамара Глоба назвала знак зодиака, который скоро разбогатеет или получит повышение

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Money фото создан(а) ededchechine - ru.freepik.com

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в ближайшее время ждут крутые и очень счастливые виражи судьбы. Совсем скоро его представители смогут разбогатеть или получить долгожданное продвижение по карьерной лестнице.

Речь идёт о Близнецах. Наконец-то в их судьбе наметятся точки соприкосновения с руководством. Близнецам удастся наладить отношения с коллегами, завоевать их авторитет. Возможно, им доверят высокооплачиваемые проекты.

Чтобы всё намеченное осуществилось, необходимо не бояться высказывать свою точку зрения, не откладывать дела на будущее. Финансовый успех ждёт только тех, кто делает свою работу качественно, здесь и сейчас.

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