Воскресенье, 8 января, 2023
7info7

Тамара Глоба назвала самый опасный период 2023 года

На главнуюНовости мира

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала, по её мнению, самый опасный период наступившего 2023 года. К нему нужно подготовиться морально и чётко понимать, что мировые противоречия и конфликты не закончатся в 2023 году.

Важные исторические события произойдут ближе к концу года:

– Главный этап — первая половина осени. Вся эта история захватит и будет держать на крючке до 2024 года. Еще как минимум два года, – считает астролог.

При этом она убеждена, что после завершения непростого периода в мире повысится ценность русского языка (многие начнут его изучать, он станет одним из самых популярных во всём мире). Также для россиян начнут открывать границы страны, запретившие или усложнившие въезд.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/