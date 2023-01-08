Известный российский астролог Тамара Глоба назвала, по её мнению, самый опасный период наступившего 2023 года. К нему нужно подготовиться морально и чётко понимать, что мировые противоречия и конфликты не закончатся в 2023 году.
Важные исторические события произойдут ближе к концу года:
При этом она убеждена, что после завершения непростого периода в мире повысится ценность русского языка (многие начнут его изучать, он станет одним из самых популярных во всём мире). Также для россиян начнут открывать границы страны, запретившие или усложнившие въезд.
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