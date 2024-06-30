Там был боец ММА: стало известно, как в Китае убили многодетного отца из РФ

Стало известно, как произошла трагедия, в результате которой в Китае погиб 43-летний Андрей Лунегов из Красноуфимска. Близкая подруга семьи погибшего, Ольга, поделилась с E1.RU подробностями этой ужасной истории.

Андрей был дальнобойщиком и отправился в командировку в Китай. Вечером 21 июня он прибыл в Маньчжурию, чтобы забрать груз. После работы решил поужинать в местном кафе. За соседним столиком сидел мужчина из Бурятии, на вид ему было около 25 лет. Он был пьян и провоцировал конфликт с другими посетителями.

— Андрей со своим напарником ужинал, а рядом сидела еще одна семейная пара. Он решил пересесть к ним за столик. В это же время бурят приставал к девушкам, ходил по кафе, докапывался до всех. Скорее всего, он был пьян. Андрей же переносил со стола на другой стол свой шашлык. И бурят ему сказал: «Давай сюда мясо», тот ответил: «Иди и купи». Потом бурят бросил деньги в лицо Андрею, завязался конфликт, — рассказала Ольга.

Оба вышли на улицу. Всё произошло в течение трёх минут. Андрей получил серьёзный удар по голове. Его отвезли в больницу, где провели операцию — трепанацию черепа. У дальнобойщика произошёл отёк мозга, он впал в кому. Спасти мужчину не удалось, 26 июня он скончался, не приходя в сознание.

Бойца из Бурятии задержали на следующее утро после драки. Сейчас он находится в китайской тюрьме, в СИЗО.

Транспортировка тела Андрея домой пока невозможна. Смерть была признана криминальной, и сейчас проводится экспертиза, которая может занять до 25 дней. Всё это время тело будет находиться в морге, а его пребывание там стоит 6500 рублей в сутки. Ускорить этот процесс невозможно, а сократить расходы тоже нельзя, так как существует вероятность повторной экспертизы.

Кроме того, семье нужно заплатить ещё 130 тысяч рублей за операцию и пребывание в больнице.

У Андрея была страховка, но больница и морг требуют сразу внести оплату. Семья остро нуждается в деньгах. В Китае вместе с супругой Андрея находится его начальник, который помогает ей всем, чем может.

У погибшего осталось трое детей: одна дочь учится во втором классе, вторая — в девятом, сыну уже исполнилось восемнадцать лет. Сейчас они находятся у родственников.