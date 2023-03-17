Так безопаснее и красивее: зачем в Рязани кронируют деревья?

Этой зимой бурное обсуждение в рязанских сообществах вызвало проводимое дирекцией благоустройства города кронирование деревьев. Вид лишённых ветвей тёмных и угрюмых тополей, лип, клёнов не на шутку встревожил рязанцев. Смогут ли деревья после такой, на первый взгляд, беспощадной процедуры полноценно восстановить свои кроны весной? Стоит ли беспокоиться за их внешний вид? В этих вопросах разбиралась редакция 7info.

Не вырубать, а сохранить жизнь

Беспокойство рязанцев можно понять. Кронирование деревьев сотрудники Дирекции благоустройства города проводили на центральных улицах города – Горького, Циолковского, Дзержинского и других. Во многом именно эти улицы формируют визуальный образ Рязани, а высаженные там вдоль проезжей части деревья – их несомненное украшение. Сажали эти деревья 50 лет назад, и они, став за эти годы городским достоянием, «пережили» свой предельный возраст. Загвоздка в том, что сейчас насаждения не соответствуют регламентам безопасности. Разросшиеся ветви задевают провода, угрожают безопасности водителей, пешеходов, жителей соседних домов. Что же делать с небезопасными деревьями? О вырубке не может быть речи – улицы города нельзя лишить зелени, которая во многом формирует их облик и благотворно влияет на экологическую обстановку. Произвести новые посадки на месте старых просто-напросто не получится – дело в том, что деревья находятся в охранной зоне коммуникаций. Чтобы сохранить деревья и обеспечить безопасность рязанцев, принимается решение о кронировани

– Деревья расположены в зоне проводов. Перенести их невозможно из-за подземных коммуникаций. Привитые формы, типа глобозума, подвержены различным заболеваниям, то есть слабо устойчивы в городских условиях. В связи с этим обрезка кроны дерева, пожалуй, единственный способ оставить эту форму озеленения, – комментирует ситуацию кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Рязанского агротехнологического университета Геннадий Фадькин.

Не просто обрезка «на глаз»

Кронирование – это не просто обрезка деревьев «на глаз», это настоящая наука, которая регламентирована определёнными правилами. Сразу после обрезки ветвей вид дерева можно напугать, но уже в новом сезоне оно даст красивую, аккуратную и, главное, – безопасную крону. Кронированные деревья продолжают расти и развиваться, а их кроны не затрагивают провода, не ограничивают обзор проезжей части. Работы по кронированию сотрудники Дирекции благоустройства города проводили по всем правилам – в холодное время года, пока не началось сокодвижение. Кстати, такую процедуру необходимо проводить приблизительно один раз в три года:

– Зелёные насаждения вдоль дорог должны содержаться в надлежащем состоянии, необходимо выявлять сухостои, аварийные, проведение санитарной обрезки кроны. Основным мероприятием является обрезка, благодаря которой повышается декоративность, долговечность, жизнеспособность деревьев, стимулируется рост побегов. Целью обрезки кроны является как сохранность деревьев, так и безопасность, – добавляет Виктор Асеев, доцент кафедры биологии и методики преподавания института естественных наук РГУ имени С.А. Есенина.