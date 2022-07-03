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Воскресенье, 3 июля, 2022

Свыше 13,5 тысяч жителей Рязани получили уведомления о будущей пенсии

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Татьяна Проводина

Свыше 13,5 тысяч жителей Рязани получили уведомления о будущей пенсии

People фото создан(а) user18526052 - ru.freepik.com

Более 13,5 тысяч жителей Рязани получили уведомления о будущей пенсии.

Уведомления направляются женщинам с 40 лет и мужчинам с 45 лет в личный кабинет на портале госуслуг. Об этом сообщает Telegram канал Нетипичная Рязань.

В сообщениях перечислены условия получения права на страховую пенсию по старости, пенсионные коэффициенты, стаж и предполагаемый размер пенсии. Такие сведения будут приходить раз в три года.

Информирование позволит гражданам оценить свои пенсионные права заранее и узнать о размере пенсионных накоплений.

Тем, кто не имеет учётной записи на госуслугах, сведения предоставляются во всех клиентских службах ПФР при личном обращении.

С этого года Пенсионный фонд начал информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений.

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