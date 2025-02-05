Священники объяснили, в какие игры нельзя играть

На православном сайте «Азбука веры» в разделе «Вопросы» молодой человек под ником Ivan поинтересовался, в какие видеоигры нельзя играть православному христианину. На вопрос пользователя дали ответ православные священники.
Иерей Евгений объяснил: стоит избегать любых игр, изображающих грех или предлагающих совершить греховные поступки: убийство («стрелялки»), воровство, колдовство, блуд и тому подобное. Это недопустимо и, безусловно, низко.
Свободное время он советует посвящать тому, что делает человека христианином. Например, чтению Евангелие, сочинений святых отцов и другой духовной литературы.
Чтец Сергий Фёдоров в своём ответе обращает внимание, что грех не в самих играх, а в том, чем они могут наполнять душу человека и сколько по времени это длится: