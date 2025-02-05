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Религия

Священники объяснили, в какие игры нельзя играть

Валерия Мединская

На православном сайте «Азбука веры» в разделе «Вопросы» молодой человек под ником Ivan поинтересовался, в какие видеоигры нельзя играть православному христианину. На вопрос пользователя дали ответ православные священники.

Иерей Евгений объяснил: стоит избегать любых игр, изображающих грех или предлагающих совершить греховные поступки: убийство («стрелялки»), воровство, колдовство, блуд и тому подобное. Это недопустимо и, безусловно, низко.

— Что касается прочих компьютерных игр, они отнимают у человека драгоценнейшие ресурсы — время и здоровье. Желательно изо всех сил стремиться к исключению их из своей жизни, молиться об этом Богу и исповедоваться, если всё-таки сорвался. Может быть, за исключением небольшого числа обучающих игр: некоторая польза от них всё-таки есть, хотя и не без вреда, — пишет священнослужитель.

Свободное время он советует посвящать тому, что делает человека христианином. Например, чтению Евангелие, сочинений святых отцов и другой духовной литературы.

— До определённого возраста дети играют в игры, подражая деятельности взрослых. Важно, чтобы эти игры не порождали или не изображали собой грех, — обращает внимание иеромонах Евтихий. — Если игра не нарушает заповеди Христовы, не понуждает к этому или не имитирует это, то она допустима для детей. Для взрослых же игры — это пустая трата времени в праздности. А праздность — это грех.

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Чтец Сергий Фёдоров в своём ответе обращает внимание, что грех не в самих играх, а в том, чем они могут наполнять душу человека и сколько по времени это длится:

— Прежде всего, грешно смотреть или играть в то, что провоцирует похоть и жестокость. Здесь нужно поступать по совести, — пишет он.

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© Информационное агентство 7info

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