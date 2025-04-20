Священник-врач рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья

Разговляться после длительного поста следует умеренно: не стоит сразу есть много и разнообразную пищу. Начинать лучше с традиционных пасхальных угощений — кулича, творожной пасхи и яиц. Особенно важно не переедать мясом. Об этом рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи и иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Отец Феодорит отметил, что в первую неделю после Пасхи по церковному уставу нет ограничений на еду. Отменяются посты в среду и пятницу. Разрешено употребление алкоголя, однако важно помнить: пьянство — это грех.

«Мы можем выпивать, но не напиваться, есть всё, но не объедаться. Главный принцип — умеренность. Это важно как для тела, так и для души», — подчеркнул Сеньчуков.

По его словам, чтобы выход из поста прошёл без вреда для здоровья, нужно соблюдать несколько простых правил.

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Сочетаемость продуктов. Не стоит сразу есть всё подряд, особенно те продукты, которые не употреблялись в пост. Начинать лучше с традиционных блюд — немного кулича, творожной пасхи и яиц.

Количество пищи. Не следует сразу есть много. Особенно опасно переедание мясом — если человек строго постился, это может быть тяжело для организма.

Индивидуальные особенности. Нужно учитывать состояние здоровья, хронические заболевания и рекомендации врачей.

Священник также посоветовал обратить внимание на общее состояние организма и питание после поста.

«Это хорошее время, чтобы пересмотреть свои пищевые привычки. Если у человека лишний вес, сидячая работа и мало движения, то расход энергии низкий, и переедание может привести к проблемам. Пост помогает развить силу воли, и это можно использовать, чтобы перейти к более здоровому рациону. Например, начать с сокращения количества быстрых углеводов — сахара, конфет», — добавил он.

Отец Феодорит пожелал верующим встретить Пасху и первую неделю после неё в молитве и радости.