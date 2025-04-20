Священник-врач рассказал, как выйти из поста без вреда для здоровья

Разговляться после длительного поста следует умеренно: не стоит сразу есть много и разнообразную пищу. Начинать лучше с традиционных пасхальных угощений — кулича, творожной пасхи и яиц. Особенно важно не переедать мясом. Об этом рассказал РИА Новости врач-реаниматолог скорой помощи и иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Отец Феодорит отметил, что в первую неделю после Пасхи по церковному уставу нет ограничений на еду. Отменяются посты в среду и пятницу. Разрешено употребление алкоголя, однако важно помнить: пьянство — это грех.
По его словам, чтобы выход из поста прошёл без вреда для здоровья, нужно соблюдать несколько простых правил.
Сочетаемость продуктов. Не стоит сразу есть всё подряд, особенно те продукты, которые не употреблялись в пост. Начинать лучше с традиционных блюд — немного кулича, творожной пасхи и яиц.
Количество пищи. Не следует сразу есть много. Особенно опасно переедание мясом — если человек строго постился, это может быть тяжело для организма.
Индивидуальные особенности. Нужно учитывать состояние здоровья, хронические заболевания и рекомендации врачей.
Священник также посоветовал обратить внимание на общее состояние организма и питание после поста.
Отец Феодорит пожелал верующим встретить Пасху и первую неделю после неё в молитве и радости.