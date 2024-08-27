Священник РПЦ предупредил о страшном суде, который ожидает Европу

Священник напомнил верующим о важности духовной жизни и предостерег от последствий. Он заявил, что когда исчезнут последние праведники, мир захлестнет грехопадение, а Господь начнет Страшный суд, который, по его мнению, начнется именно с Европы, сообщается на сайте Главный региональный.

Священник указал на пример западных стран, где демонстрируется отход от духовных ценностей и начинается ненависть к Богу. Батюшка привел в качестве примера мирские забавы, в которых на первом месте только ложь, смех, зависть, боль и унижения.

По его словам, люди часто слишком увлечены мирскими заботами и забывают о Боге, даже верующие редко думают о нем. Он также напомнил о необходимости бороться с грехом и жить по заповедям Божьим, чтобы избежать страшного наказания.