Вторник, 13 августа, 2024

Священник рассказал, когда ожидать конец света

Автор: 7info7

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Фото с сайта freepik.com

Православным верующим объяснили, когда может наступить финал нашего мира. Об этом сообщает информационное агенство Кулик.

Церковный деятель Олег Стеняев пояснил, что это произойдёт в тот момент, когда все души оставят свои телесные оболочки, и Господь пошлёт на Землю ангелов смерти.

Тем не менее, восприятие конца света будет у каждого индивидуально. В этом контексте, личная смерть каждого из нас и станет тем самым концом. Поэтому не стоит зацикливаться на мысли о массовом уничтожении человечества, ведь многие из нас могут покинуть этот мир своей собственной смертью задолго до грандиозных событий.

В то же время, апокалиптические времена могут стать ближе, поскольку человечество всё дальше удаляется от Христа. Люди всё реже посещают церковь, а интерес к семейным ценностям, включая продолжение рода, стремительно угасает. При этом меняются привычные представления о добре и зле.

Все эти факторы могут стать основой для наступления сложных времен в духовной сфере.

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