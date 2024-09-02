Священник рассказал, какая смерть является самой постыдной

Протоиерей Феодор Бородин разъяснил различия между позорными и добродетельными смертями с точки зрения православной церкви. Об этом сообщает дзен-канал «Святые места».

Смерть, которая может показаться унизительной, как, например, мученическая смерть Фаддея Тверского, утопленного в тюремном туалете, не всегда является таковой. Несмотря на шокирующие обстоятельства, церковь считает эту кончину великой и святой.

Кончина человека, который провел свою жизнь вдали от Бога, рассматривается как постыдная, утверждают представители церкви. В данном случае жизнь теряет смысл с точки зрения православия. Протоиерей также отметил, что наибольшей трагедией является самоубийство — это величайшее горе для христианина.

Священнослужитель также отметил, что «почетная» смерть не обязательно предполагает красивый уход в окружении близких. Многие святые умерли в страданиях и остались без надлежащего погребения, но их уход имеет глубокий смысл. Благословенная смерть приходит к тем, кто живет праведно и готовится к концу.